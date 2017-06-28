工研院5金牌獎技術揭曉 綠能與深根在地產業掛帥

2017-06-28 19:13

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今公布院內有奧斯卡獎之稱的技術研發獎，獲得傑出研究獎及產業化貢獻獎共5項金獎創新技術，分別為無失真投影光學分割技術、奈米孔洞玻璃吸附材料、水性環保奈米撥水抗污塗料、推動雷射加工設備國產化技術、加成法微細電子線路綠色製造產業化應用，綠色環保及循環經濟、深耕在地產業相關技術脫穎而出。

工研院院長劉仲明表示，今年獲獎的技術，都是兼具技術創新與產業化結合的技術，技術涵蓋跨領域，從設備、材料加上製程形成解決方案，並與臺灣產業價值連結起來，讓臺灣的廠商可跟國際供應鏈有更深、更緊密的結合，在世界上更有發展性與競爭力，讓臺灣整體轉型升級能夠有效發生。

劉仲明指出，去年結合學界與地方政府，成立多所跨領域創新中心，主動連結在地資源，直接用問題與模式來拼圖，目標就是促成新創公司的成立。以工研院與屏科大的合作為例，屏科大的農業專家選了工研院大氣電漿技術，應用於農產品的滅菌，造福在地產業，類似這樣的案例，估計到年底會有4家新創公司產生。​

獲工研菁英產業化貢獻獎金牌的「加成法微細電子線路綠色製造技術」，此技術已通過熱震盪、熱應力及耐候性等可靠度驗證，突破現有印刷技術在細微導線之電性不佳及可靠度等問題，工研院並結合嘉聯益、達邁等軟板產業在桃園成立「全加成卷對卷軟板生產製造技術聯盟」，以國內自主研發的創新技術取代目前黃光微影製程技術，將可為國內廠商降低30%以上生產成本、減少50%以上碳排，維持PCB產業在國際領先優勢。

另外，工研院開發出國產第一台光纖雷射切管、異質螺絲雷射銲接、雷射五軸數位咬花、大尺寸雷射玻璃專用切割等設備，其技術即來自這次產業化貢獻獎金牌「雷射加工設備國產化」技術團隊，以雷射切、鑽、銲及表面處理的雷射加工光路自主模組技術，協助台灣螺絲、管切、面板、半導體等設備廠導入雷射，建立我國在雷射加工設備的自主能力，從倚賴進口轉為自主並有能力輸出。

獲傑出研究獎金牌獎的「水性環保奈米撥水抗污塗料」，透過奈米微結構控制、疏水疏油分子介面改質與混合分散等技術的導入，開發一系列水性奈米撥水抗污塗料，可直接塗佈於玻璃、陶瓷、木頭、水性油漆表面，可應用在遊艇、船舶上，提升MIT遊艇的國際競爭力與附加價值。

「奈米孔洞玻璃吸附材料」以面板玻璃為原料，應用奈米技術開發成對重金屬具高吸附能力的材料，可以處理重金屬廢水，不需前處理亦不會衍生2次污染，且重金屬材料本身可重複再生使用10次以上。

「無失真投影光學分割技術」以雷射微投影為核心，可在駕駛視線前方2公尺遠處投射26吋的全彩寬幅多屏畫面，與傳統儀表版相比，駕駛不用移動視線就可以看影像，也不需要在路況、螢幕之間反覆對焦，全面提升行車便利性與安全性。