房仲總座：即便大跌階段已過 目前房價無反彈機會

2017-06-28 17:33

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者今發布第三季房市趨勢報告，仍有將近6成民眾看跌房價，不過，相較前季已微幅收斂4%，而且是連續四季看跌比率逐步減少。不過，將近5成民受訪民眾仍認為房價還有小幅修正5~10%的空間。該房仲總座表示，即便大跌時間已過，但房價並沒有反彈的機會。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，相較過去房價高點，房市歷經近3年的修正格局，雙北市房價修正約13%、桃園修正約9%，新竹以南地區房價修正幅度多在1成內，因此，已經擺脫急跌的過程，不過，整體房市還是處於緩跌格局，因此，未來房價仍有修正空間。

房市仍處緩跌格局 未來仍有2~5%跌價空間

其中第三季市中心、精華區房價預期還有2%以內的微幅修正空間，至於，郊區及重劃區等供給量大的地區，因新屋破盤價格搶市，仍存有相當強烈的比價效應，預期第三季房價修正空間3~5%。

至於，倘若房價下跌幅度達15%，民眾進場的購屋意願，全台比率約58%，進一步分析各區域，北市約42%受訪民眾願意進場，新北市則約53%，桃園、新竹、台中及台南則均超過6成，其中台南市更高達7成。

永慶房產集團業管部經理謝志傑指出，北市房價基期高，即便跌幅達15%，民眾仍認為還未到購屋滿足點，因此，認為房價還存有修正空間，未來「以價換量」仍是能否成交的關鍵因素。至於，房價何時才能落底，根據報告資料，僅有不到2成受訪民眾認為下半年落底。