光寶集團拔頭籌 楠梓加工區首宗週轉基地啟動

光寶集團高雄營運中心今動土（加工處提供）

2017-06-28 13:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕為擴大投資及加速加工區園區更新，經濟部加工處去年開始推動園區週轉計畫，由光寶集團拔得頭籌、取得首宗週轉基地，規劃於楠梓園區成立「高雄營運中心」，今日在高市副市長史哲、經發局長曾文生、光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中共同見證下，舉行一期廠房新建工程動土典禮，為楠梓園區土地活化及產業轉型注入新活力。

高市副市長史哲表示，光寶為第一家加工區週轉基地廠商，也是去年新政府上臺後，一劑在地重大投資的強心針。

他強調光寶追求轉型、升級創新，加工區及高雄也是如此，盼藉由光寶營運中心完成，建構未來產業高科技型態，讓高雄與企業夥伴一起為高雄未來新產業面貌加油努力。

加工處處長黃文谷則表示，因應國際景氣回溫及外銷接單暢旺，持續鼓勵民間增加投資帶動經濟成長，隨廠商投資態度漸趨積極，為解決廠商覓地需求，遂啟動「週轉基地計畫」，積極騰出楠梓加工區儲運用地2.6公頃做為首宗週轉基地招商，讓區內廠商廠房異地先建、後搬、再拆，兼顧廠商擴廠需求及園區廠房更新，並由投資人承諾完成投資興建後，騰空位於園區內舊廠房及承租土地，將該土地提供給其他區內事業做為下一波週轉基地，以此循環方式，逐步更新園區舊廠房。