台泥國際私有化邁大步 獲准與嘉泥換股

2017-06-27 18:00

〔記者黃佩君／台北報導〕台泥4月宣布台泥國際私有化並自港下市，預計8月收購完成，今踏出第一步。經濟部投審會今核准嘉泥以手上4.8億股台泥國際股票，換取2億股台泥股票，台泥也一舉回收台泥國際9.7%股權，相當於須回收股權的3成，邁出私有化第一步。

台泥4月底宣布台泥國際私有化案，收購在港上市子公司台泥國際36.9％股票，並使其下市，讓台泥能全數認列在中業績，而非目前僅能認列6成。而嘉泥透過第三地公司握有台泥國際9.7%股票，也與台泥達成共識，以0.42比例轉換台泥股票，換股後嘉泥將成台泥最大股東。

投審會今通過此換股協議，核准嘉泥第三地子公司CHIA HSIN PACIFIC LIMITED以4.79億股交換取得台泥股票2.02億股。加計原持有的5600萬台泥股權，換股後嘉泥將擁有台泥2.5億以上股份，躍居為第一大股東，台泥也收回近73%股權，離可強制執行的75%跨出一大步。

此外，投審會也允許台泥以增發7.67億股方式作價，取得台泥國際普通股1.8億股及優先股8.2萬股，實質收回台泥透過第三地持有的台泥國際股份。

台泥日前表示預計於8月完成收購案，若由台泥第三地子公司TCCI支付現金，總收購金額不超過65.76億港幣。