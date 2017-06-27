工研院向人才招手 開出400個研發職缺

2017-06-27 17:32

〔記者洪友芳／新竹報導〕迎接畢業季來臨，工研院六大研究領域，加上推動開放式創新系統平台（OISP），需才若渴，開出超過400個研發人員職缺，向懷抱創新、發明與創業夢想的人才招手。

無人車、機器人、物聯網、智慧製造的發展一日千里，但這些先進科技並不是單一技術，需結合跨領域的技術創新，為此，產業對跨領域人才需求大增，學有專精的新鮮人走出校園後，如何實際與產業跨領域的需求接軌，將面對不小的挑戰。

工研院人力處處長何大安表示，工研院提供職場新鮮人跨領域創新的環境，就像進入充滿武林高手的練功場，透過彼此切磋精進職場能力，終能集各門派之大成，實現創新、創業夢想。

何大安指出，工研院涵蓋生醫醫材、綠能環境、資訊通訊、材料化工、機械系統與電子光電等六大研究領域，並具備技術服務、產業服務功能及育成與創業資源。職場新鮮人進入工研院，不僅可在既有專長上持續鑽研，透過開放式創新系統平台，可與其他領域的專家共事學習，了解產業需求，逐步建立起跨領域能力。

工研院也提供人才完善的生活後援，使員工能專心研發工作，無後顧之憂。例如選擇性眾多兼具健康概念的員工餐廳、員工專屬的休閒運動場館、網路交友平台「男女拉拉對」、嬰幼兒托育中心與幼兒園及員工子女獎學金等。