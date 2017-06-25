中國國營企業虛增獲利

2017-06-25 17:10

〔記者盧永山／台北報導〕中國興銀行首席經濟學家魯政委表示，中國推動經濟結構改革，似乎已遭遇反作用力，因不少國有企業虛增營收和獲利。

中國政府上週公布報告顯示，20家接受稽核的國有企業中有18家近年來虛增營收逾2000億元人民幣（290億美元），並用假交易和做帳方式虛增獲利200億元人民幣。這些虛增營收和獲利的國有企業包括中石油（CNPC）、中國船舶工業集團（CSSC）和中化集團。

魯政委表示，儘管虛增獲利金額僅占中國國有企業整體獲利的不到2%，卻凸顯他們在去槓桿時面臨的問題。他說：「這證明中國經濟有很多問題有待處理。」

這份報告也發現，中國有些地方政府債務的增加速度太快，也代表穆迪信評5月底將中國債信評等調降一級，確實其來有自。

北京當局希望削減重工業的產能，並降低整體債務，以維持每年經濟成長率在2020年前都能達到6.5的目標。但今年的稽核報告結果，凸顯出部分大型國有企業過去1年對北京當局是如何的陽奉陰違。

報告指出，去年10月9家接受稽核的國有企業，仍難以清理187家附屬的殭屍企業。

這份報告還發現，中國最大的水泥製造商中國建築材料集團未依照命令削減600萬噸產能，還向其他企業借了139萬噸產能擴產。

報告指出，截至去年底，接受稽核的18省中有3省違法批准增產1259萬噸煤和133萬噸鋼。