獨家》中小企業基金會董事長 內定前立委賴坤成

2017-06-22 19:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕據了解，經濟部所屬「財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會」董事長，已內定由謝系前民進黨立委賴坤成接任，主責政府對中小企業提供的財務融通輔導、強化中小企業體質等事務。賴坤成今受訪時未否認，僅低調表示「都還沒有確定，我都不敢講話啦！」至於是否獲徵詢，賴坤成也說「我袂當講啦！（我不能說啦！）」

針對此人事案，民進黨立委莊瑞雄受訪時大讚賴坤成充滿專業、熱情、活動力超強，許多位置都很適合，賴坤成接任中小企業基金會董事長可說適才適所，也非常符合賴的個性。他也為賴抱屈，指日前北農總經理人事案一事「對他（賴坤成）夠折騰了！」

莊瑞雄表示，政黨輪替後，賴坤成對所有官位從未主動請人幫忙或主動爭取，非常低調，「反而是大家幫他點名」，賴坤成歷練豐富，律師出身有法律專業，又曾任立委與台東市長，相信賴能好好發揮，在政府做出政績。

賴坤成曾任立委，也曾任台東縣台東市2屆、8年市長，台東市長任內，兼任台東市果菜公司董事長。總統蔡英文就任前後，一度有意派賴坤成出任帛琉大使，但賴無意願。日前台北市長柯文哲和民進黨合作布局的台北農產運銷公司董事會改選案，賴坤成原為民進黨屬意的北農總經理人選，但最後生變。