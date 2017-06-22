看車市 裕隆董座嚴凱泰：維持去年水準

裕隆（2201）今年召開股東會，裕隆董事長嚴凱泰（右2）表示，去年台灣新車市場規模約43萬輛，今年可望維持去年水準；中國汽車總市場則可望成長至2900萬輛。（記者楊雅民攝）

2017-06-22 10:30

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）今年召開股東會，裕隆董事長嚴凱泰表示，去年台灣新車市場規模約43萬輛，今年可望維持去年水準；中國汽車總市場則可望成長至2900萬輛。

裕隆表示，去年台灣車市在舊車換新貨物稅補貼政策因素助益下，市場總銷量達43.04萬輛（不含重車），年增4.8%。

去年納智捷在台銷售量為1萬6360輛，今年納智捷在台銷售可望突破1.8萬輛，目前全台已有280輛MPV電動車投入試運行中，今年研發多年的電動車S3 EV+也將在台量產上市。

中國汽車市場去年總銷量超過2800萬輛，今年預估可成長至2900萬輛，納智捷（LUXGEN）去年銷售台數為4萬0500輛，今年有U6改款及小型SUV U5上市，可望順利達標，強調納智捷在中國仍有很大的成長機會。

由國際知名設計師Zaha Hadid大師設計的裕隆新店城，已完成相關的設計及執行審查工作，首期商業區基地將於今年內動工，期望2020年底前讓商場順利開幕營運，以打造大台北地區全新地標。