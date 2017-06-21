易威生醫長效型咳嗽藥 今年底美國上市

2017-06-21 10:14

〔記者陳永吉／台北報導〕即將於今天下午舉行法說會的易威生醫（1799），歷經三年轉型，深耕藥物開發，目前已有四項困難學名藥物送件美國FDA申請學名藥證（ANDA）外，其中進度最快的長效型咳嗽藥，預計今年9月就可拿到美國藥證，開始上市銷售。

易威指出，除了長效型咳嗽藥進度較快外，膀胱過動症藥物也預計會在今年12藥拿到美國藥證，另外乳癌治療藥物及抗憂鬱藥物亦已向美國FDA申請學名藥證，預計2018年將取得核准開始銷售。

除了困難學名藥之外，易威在505（b）（2）新劑型藥物的開發也逐漸展現成果。易威表示，目前研發中的帕金森氏症貼片及肺炎藥物，兩者皆已完成前導性臨床試驗，其中，帕金森氏症貼片相關數據已通過美國藥物釋控學會（Controlled Release Society, CRS）審核，取得發表資格，將於今年7月16-19日於在波士頓舉行的2017 CRS年會中發表。

易威表示，公司研究團隊將專利過期的帕金森氏症藥物由口服改為貼片，因此安全性較無疑慮，更便於使用，該藥品口服劑型2016年全球市場為美金6億元，迄今尚未有貼片劑型，若貼片能成功開發上市，應極具潛力。預計今年第三季將與美國FDA開pre-IND會議，確認後續關鍵性臨床試驗（pivotal clinical trial）規模，同時將開始與策略夥伴藥廠洽談授權合作。