群創顯示技術重大突破 MiniLED一年內完成技術開發

2017-06-20 20:43

〔記者陳梅英／台北報導〕甩開韓廠以及中廠在OLED投資競賽，並為下一世代顯示技術微發光二極體（Micro LED）做準備，群創（3481）副總丁景隆昨日宣布，群創花了一年多時間研究次毫米發光二極體（Mini LED），已經有初步成果，預計一年內技術開發完成，未來3-5年可以陸續看到該項技術應用在醫療、物聯網以及車用市場。

丁景隆表示，全球至少有100個團隊投入MicroLED研究，但是坦白說，沒有人知道何時可以真正開發完成進入量產，尤其數百萬顆LED需要巨量移轉，技術上仍然無解。

但是台灣有很強的TFT跟LED產業，MicroLED絕對是最適合台灣做的題目，台灣很有機會成為MicroLED贏家，現在是剛開始起跑階段，群創不會缺席。

群創不止不缺席，在MicroLED尚未開發完成之前將會搶先推出MiniLED。

丁景隆說，MiniLED要數萬顆LED還要做到HDR（高對比）很多人認為也是很大挑戰，不過群創已經證明這個技術可行，丁景隆指出，目前一般的面板都是矩行，群創的MiniLED異型面板且搭配軟性基板，最適合應用產品是車用，只是等技術開發完成，正式導入車廠還需要時間。

但丁景隆強調，OLED在車載應用上應該是出局了，因為車用產品要求耐高溫、可靠度等問題，OLED採用發光材料，有先天上壽命問題，根本不敵TFT。