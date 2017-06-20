川普擬限制鋼鐵進口 歐盟：當然會採取報復措施

2017-06-20 13:11

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》、彭博報導，川普將大打國家安全牌，限制鋼鐵進口，恐將引爆貿易戰。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）美東時間週一接受彭博電視專訪時表示，美國總統川普將採取「大膽行動」來保護美國鋼鐵業。

羅斯在週一稍晚時表示，他預計將在本月內發表以1962年《貿易擴張法》第232條款為基礎，調查外國鋼鐵及鋁業進口是否影響美國國家安全的結果。他表示，在發表調查結果後，「接下來就看總統要怎麼做，我不認為他會拖拖拉拉的（dilly-dally）」。

此話一出激勵美國鋼鐵公司股價上漲，週一紐克鋼鐵（Nucor）上漲1.6%、美國鋼鐵（US Steel）上漲3.17%、AK鋼鐵上漲4.84%。

根據官員和羅斯的說法，目前可能的做法有兩種，包括實施關稅或關稅配額，彭博報導指出，官員們正在討論直接提高關稅，或選擇混合制，要求買家在超過配額時對國外進口的鋼鐵支付附加稅。

歐盟主管貿易事務的專員馬姆史特倫（Cecilia Malmström）稱，她「非常擔心」川普要加大對鋼鐵進口的限制，此舉可能引發全球性貿易保護主義的升溫；她形容這就像是打開一個潘朵拉的盒子，其他國家也將陸續以國家安全為由，採取保護主義措施。

馬姆史特倫稱這項限制對歐盟將帶來極大的影響，威脅到歐盟許多就業機會，她表示，歐盟可能需要向世界貿易組織（WTO）申訴，或採取其他作為，她稱「我們當然會採取報復措施」，但沒有詳述內容。

美國總統川普在4月時簽署行政命令，要求商務部長羅斯加速調查外國製鋼鐵進口美國，是否危及美國國家安全。《華爾街日報》稱，這種做法動用了美國總統極少使用的權力，且將動用到國際貿易很少出限的主張，將可能動搖二戰後的全球貿易體系。