三陽董事改選 黃世惠、張宏嘉家族全面退出

2017-06-20 10:28

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽工業（2206）今天舉行股東常會，會中順利改選董事，黃世惠和張宏嘉家族全面退出董事會，吳清源可望被推選為新任董事長。

本次股東常會選出6席董事為：吳清源、吳麗珠（千景投資）、姜禮禧（千景投資）、黃裕昌（兆耀投資）、張德清（兆耀投資）、田人豪（兆耀投資）。

為強化公司治理，今年也首次設置獨立董事，共選出3席，分別是姜震、謝志鴻、施中川，3位獨立董事在法律及財務金融有專業背景，可協助董事會決策，並提升內部監督機制，朝向公司治理最佳化邁進。

三陽代理董事長吳清源在股東會致詞時表示，今天是一個回娘家概念，歡迎股東回娘家，謝謝股東支持鼓勵，三陽業績才能往上。

他同時感謝三陽創辦人黃繼俊，沒有他就沒有三陽；謝謝三陽前前任董事長黃世惠，帶領三陽走向國際，把方向抓正確；謝謝前任董事長張宏嘉，把三陽在動盪不安的狀況，穩定下來。

他並強調，三陽60年經驗，有很好的規章跟制度，在業界能屹立不搖，好的規章跟制度要「落實」！落實是未來要強調的，才能「精進」，也有工作上要求「三準」：準時 、準值 、準量。未來要走出國外，包括台灣、中國、越南，三陽目前壓全球機車市佔率1％，還有99％的努力空間，讓三陽在全球發光發熱。