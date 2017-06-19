威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-06-19 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月19日）開獎的第106000049期威力彩，頭獎摃龜；第106000145期今彩539頭獎開出1注，由台北市大安區信義路四段254號的「樂樂投注站」開出。

第106000049期威力彩中獎號碼為：「06、09、13、21、24、30。第二區：05。」頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共2注獲得，每注可得15萬元；肆獎共26注獲得，每注可得2萬元；伍獎共170注獲得，每注可得4000元；陸獎共1287注獲得，每注可得800元；柒獎共2561注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3266注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬7373注獲得，每注可得100元；普獎共3萬841注獲得，每注可得100元。

第106000049期38樂合彩中獎號碼為「06、09、13、21、24、30」，五合摃龜；四合共9注中獎，每注可得6萬7500元；三合51注中獎，每注可得5750元；二合共1817注中獎，每注可得750元。

第1060000145期今彩539中獎號碼為「13、31、33、34、39」，頭獎共1注獲得，可得800萬元；貳獎共175注獲得，每注可得2萬元；參獎共5510注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬1096注獲得，每注可獲得50元。

第1060000145期39樂合彩中獎號碼為「13、31、33、34、39」，四合1注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共134注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4692注中獎，每注可得1125元。

第1060000145期3星彩中獎號碼為「261」，正彩共31注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第1060000145期4星彩中獎號碼為「5307」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」