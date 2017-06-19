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鴻家軍與蘋概股領漲 台股收10250.60點

台股繼上週五反彈之後，今在鴻家軍與台積電等權值股上漲的帶動，加上中小型股助陣，加權指數開高走高，最後更攻達10250.60點，上漲93.87點，成交量893.13億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-06-19  14:20

〔記者洪友芳／新竹報導〕亞股今全面走高，台股繼上週五反彈之後，今在鴻家軍與台積電等權值股上漲的帶動，加上中小型股助陣，加權指數開高走高，不僅重新站上10200點，最後更攻達10250.60點，上漲93.87點，成交量893.13億元。

台積電（2330）、大立光等蘋概股今上漲，玉晶光（3406）受惠5月獲利表現亮眼，帶動今股價開高走高，一度攻達324元。22日將召開股東會的鴻海（2317）可望釋出利多，股價一度達110元波段高價，激勵鴻準（2354）等鴻家軍大漲。

漲停以中小型個股居多，順德（2351）、長天（3431）、昇華（4806）、大塚 （3570）、致伸（4915）、冠德（2520）、海悅（2348）等均強攻漲停。OTC指數為135.46點，上漲0.69點，成交量為214.65億元。

永豐金控（2890）董事長何壽川與永豐餘土地開發經理張金榜18日被裁定羈押，永豐金控代理董事長邱正雄昨緊急召開記者會信心喊話，集團旗下個股今仍一片慘綠，永豐金、先豐（5349）、元太（8069）股價均收黑。

今各類股以其他電子類股上漲幅達3.36%居首，電腦周邊、光電、觀光、機電、塑膠、油電燃氣等類股漲幅均超過1%，造紙、玻璃、汽車、航運、水泥與資訊服務類股則下跌。

法人指出，台股資金行情效應，預期短期大跌風險不高，但指數上漲空間也有限，估呈現震盪行情，個股表現為主，電子股逢旺季將到，表現可望會較傳產股為佳。

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