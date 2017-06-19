6/19重要財經新聞一覽

2017-06-19 09:16

自由時報財經︰金融業開罰年 平均1週逾2紅單

今年以來截至六月初，金管會對銀行、保險業等共祭出五十次裁罰令，換算下來，等於每一星期就開出兩張以上紅單，創往年同期新高；其中保險業遭裁罰情況最為嚴重，共收到三十二張罰單，超過銀行業的十七張。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰鴻海股東會 購物金優惠將加碼

鴻海（2317）一年一度股東會本周四即將登場，預料可望吸引高達400~500位股東出席。值得關注的是，在股東會舉行前，鴻海旗下的富連網已經開始打廣告，除提供股東會見面禮註冊成功送購物金300元外，還推出多項股東精選商品，首波主打筆記型電腦69折起跳。據悉，今年的股東回饋的優惠活動將勝更去年，可望再度掀起夏普家電搶購潮。

工商時報財經︰台塑下個十年大計... 王文淵：投資、傳承

台塑集團6月1日啟動第二度交班計畫，王文淵、王瑞華、王文潮及王瑞瑜為首的家族成員退出「行政中心」，落實所有權與經營權分離模式。據統計，王文淵等第二代接班10年來，台塑四寶合計發放現金股息9,532.19億元；市值從2007年2.53兆元攀升至2016年的2.76兆元新高，為股東增加2,314.22億元資本利得；合計股息、市值增幅，共為股東創造1.18兆元收益，交出亮眼成績。

中國時報財經︰蔣本基：從技術下手

邁入後巴黎氣候峰會時代，循環經濟風起雲湧！台大環境工程學研究所教授蔣本基分析，各國政府推動循環經濟時，最常遭遇行政組織、法規、技術、財務等4大困境，昔日先從行政組織著手的處理模式，往往一拖數年，甚至最後可能無疾而終，要抽絲剝繭，最好的方式是先解決技術需求，後續就能理出頭緒，迎刃而解。

經濟日報財經︰三外資挺 鴻海目標價衝200元

三外資近期紛看多鴻海，陸續提高股價預期，最新的是麥格理證券大中華區科技產業研究團隊主管張博凱指出，鴻海已從過去的手機代工廠，轉型成為兼具零組件、機器人，甚至是品牌的整合型帝國，發出極為罕見的226頁大報告，推測未來12個月合理股價，從150元大幅拉高至200元。

星島日報財經︰陳德霖：港中介角色重 離岸人幣業務商機大

金管局總裁陳德霖回顧香港回歸20周年時表示，經歷過1997亞洲金融危機、2008年全球金融危機後，香港金融體系的根基變得深厚，有利香港的金融發展。他指，香港地小人多，最有利的策略定位仍是「背靠內地、面向全球」，又認為即使內地資本帳全面開放，也不會令香港失去優勢和被邊緣化，反而在這開放進程中，令本港離岸人民幣業務前途無限。