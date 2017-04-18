玉晶光連3季獲利 首季EPS 0.08元
2017-04-18 16:52
〔記者陳梅英／台北報導〕光學元件廠玉晶光（3406）因股價波動異常，今日被證交所要求公告3月自結獲利，玉晶光在3月營收回溫至5億元以上帶動下，獲利回升，首季小賺768萬元，每股稅後盈餘0.08元，大約是損平。
累計玉晶光從去年下半年轉虧為盈以來，已經是連續第三季獲利。
玉晶光與大立光同為蘋果iPhone鏡頭供應商，過去一直受良率不佳所苦，從2013年以來截至去年已經連續4年虧損，但去年下半年轉虧為盈，2016年第三季每股稅後盈餘1.15元，第四季3.16元，今年首季在1月獲利、2月虧損下，原本外界認為玉晶光首季可能難逃虧損，但最後結算出來的結果，每股稅後仍小賺0.08元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 「遇見高美」行家帶路 高美濕地成立首家文創店
- 土耳其國安會建請內閣 延長緊急狀態
- 白家綺淚灑攝影棚 《閃爆》第二彈好神秘
- 中職》郭嚴文傷癒「歸位」 桃猿變陣余德龍扛開路先鋒
- 布萊恩1桿超車 美巡首冠
- 植物人衛生用品年耗120萬 苗栗創世籲捐助
- MLB》一朗返西雅圖無安打 滯空美技滿場歡呼（影音）
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 獨盟》0出局大危機 曹錦輝霸氣連3K無失分
- 員警師徒 一年半找回百名中輟生
- 產地小確幸！下班來撿NG小洋蔥
- 「5連后」戴資穎 只想做自己
- 網球》加州男孩莊吉生三聲道 台語喊聲世大運搶金
- 快拉板凳排隊~郭書瑤要發紅龜粿
- 將減66位通識教師？ 健行科大急發聲明澄清
- 魔幻拉美》象徵愛情永不渝的浪漫小巷
- MLB》紅襪蝴蝶球投手優質先發 菜鳥適時安擊退光芒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MAC studying dissident’s asylum case
- 配天宮虎爺遶境 吃炮畫面有如虎爺降臨
- 減碳遊台東 觀旅處推鐵馬輕旅行
- 可憐孕妻打工養女兒 贍養費沒了
- 張詠捷／【九○留影】
- 哇！《目擊者》續集有譜？柯佳嬿有答案
- 黃小琥開唱不超賣 柯P來也不讓
- 港星袁潔瑩罹患厭食憂鬱症 47歲沒人敢娶
- 馬英九控檢羅織構陷 北檢再發聲明稿反擊
- 自由廣場》百元標到賓士有感
- 〈紐約性愛檔案〉王牌離婚律師的忠告
- 中職》富邦搶客場首勝 猿今派洋投迎戰
- 韓職》這樣也想騙好球？ 打者當場傻眼（影音）
- 小8苦熬10年嚐盡冷暖 爆紅翻女一避談嚴爵
- 新龜兔賽跑！ 最慢的人拿冠軍
- 否認援交出庭作證賣酒 劉喬安涉偽證認罪獲輕判3月
- 全中運在彰化 22日起揭序幕
- （影音）包偉銘甜慶結婚2周年 替洪榮宏牽紅線用這招
- 與緊張情勢反差很大 北韓士兵在邊境發呆抽菸
- 桃園》慈護宮遶境 昨鑽轎腳 明看晚會
- 房屋稅5月開徵 彰化宣布凍漲3年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：玉晶光連3季獲利 首季EPS 0.08元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分