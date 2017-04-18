玉晶光連3季獲利 首季EPS 0.08元

2017-04-18 16:52

〔記者陳梅英／台北報導〕光學元件廠玉晶光（3406）因股價波動異常，今日被證交所要求公告3月自結獲利，玉晶光在3月營收回溫至5億元以上帶動下，獲利回升，首季小賺768萬元，每股稅後盈餘0.08元，大約是損平。

累計玉晶光從去年下半年轉虧為盈以來，已經是連續第三季獲利。

玉晶光與大立光同為蘋果iPhone鏡頭供應商，過去一直受良率不佳所苦，從2013年以來截至去年已經連續4年虧損，但去年下半年轉虧為盈，2016年第三季每股稅後盈餘1.15元，第四季3.16元，今年首季在1月獲利、2月虧損下，原本外界認為玉晶光首季可能難逃虧損，但最後結算出來的結果，每股稅後仍小賺0.08元。