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對日本失望 孫正義弟弟孫泰藏轉籍新加坡

2017-04-17  20:36

〔記者盧永山／台北報導〕日本軟體銀行創辦人孫正義的弟弟孫泰藏（Taizo Son）表示，由於對日本政府和教育制度失望，已轉籍新加坡，將在5年內投資新加坡1億美元。

孫泰藏創辦江湖線上娛樂公司（GungHo Oneline Entertainment），並因研發智慧手機遊戲「龍族拼圖」（Puzzle & Dragons）而致富。他在星展銀行所舉辦的活動中表示：「我非常努力地試著遊說日本政府，為何不弄一個監理沙盒來引進一些有創意的構想？不過，因為日本太大了，動起來很慢。但在新加坡，就連政府和監管機構都極具創意。」

新加坡的高網路使用率，以及依賴線上資料處理，已協助李顯龍總理推展2014年發起的「智慧國家」計畫。根據這項計畫，新加坡政府、機構和企業將利用科技來改變做事的方式，從自駕巴士和交通管理到公共運輸費用等，全都改成自動化。

由於新加坡治安良好，個人所得稅率低，又不課徵資本利得稅，該國已吸引臉書共同創辦人薩維林（Eduardo Saverin）等億萬富豪轉籍。

孫泰藏目前也擔任槲寄生（Mistletoe）公司執行長，它是1家結合了早期創投、新創公司扶助平台和駐點企業家計畫的公司。

孫泰藏將搬至新加坡度假天堂聖淘沙，預期3個月內就能取得永久居留證。

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  • 日本軟體銀行創辦人孫正義的弟弟孫泰藏（Taizo Son）表示，由於對日本政府和教育制度失望，已轉籍新加坡，將在5年內投資新加坡1億美元。（彭博）

    日本軟體銀行創辦人孫正義的弟弟孫泰藏（Taizo Son）表示，由於對日本政府和教育制度失望，已轉籍新加坡，將在5年內投資新加坡1億美元。（彭博）

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