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台灣紡織出口逾3千億元 H&M、ZARA等均來採購

2017-04-17  17:54

〔記者王孟倫／台北報導〕國發會今天表示，台灣紡織業2015年出口值為3456億元，為我國第3大的貿易順差產業，並造就16萬餘的就業機會，國際知名品牌廠如H&M、ZARA、Nike及Adidas等均紛紛來台採購，我國已為全球紡織物料的重要來源，其中又以「機能型布料」為最。

台灣紡織業歷經產業結構調整後，已升級轉型為造就百億美元出口，其中，機能型布料更在國際佔有一席之地。

國發會指出，根據我國紡織研究所預測，2025年「智能型紡織品」全球的產值，將從2016年的1.5億美元，成長到32億美元，智能型紡織品將成為紡織業的新亮點，並吸引包括儒鴻、南緯、愛剋智慧科技等多家國際服裝品牌、新創公司等相繼投入佈局，形成一新興產品線。

為協助業者組織掌握此一藍海商機，國發會表示，政府積極協助業者推動綠色創新材料之研發應用，持續朝向高值化發展，同時鞏固產業完整供應鏈，以強化國際競爭優勢。

首先，在經濟部及紡織產業綜合研究所協助下，「台灣智慧型紡織品聯盟」，已於3月31日成立，約計40家業者加入，成員包含上游材料、紡織、電子/系統、通路等領域。

其次，此外，政府亦委由工研院協助成立「智能紡織品聯合設計中心」，建構跨業整合、產業升級轉型、人才儲訓與在地連結等4大策略平台，聚焦高附加價值戶外運動及休閒紡織品研發，期有效提升紡織產業核心競爭力。

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  • 善用紡織業藍海商機圖，政府正積極推動傳統產業智慧化。圖為國發會主委陳添枝（資料照，記者王孟倫攝）

    善用紡織業藍海商機圖，政府正積極推動傳統產業智慧化。圖為國發會主委陳添枝（資料照，記者王孟倫攝）

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相關關鍵字： 台灣紡織業 機能型布料 紡織業
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