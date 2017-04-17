煉鋼大賽世界冠軍 李佳峻談打敗鋼鐵大國選手奪冠過程…

李佳峻（中）與尤正維（右）示範煉鋼過程。（興大提供）

2017-04-17 08:57

〔記者羅倩宜／台北報導〕中興大學材料系博士生李佳峻，上週在世界煉鋼大賽中，奪下冠軍。有趣的是，國內材料系大多研究半導體或光電等先進技術；李佳峻卻在碩士時就選擇「鋼鐵」這個材料，他說：「鋼鐵很好！是傳産，不像電子業要值大夜班！」

由國際鋼鐵協會主辦的「第十一屆鋼鐵大學煉鋼挑戰賽」上週在北京舉行，李佳峻擊敗各國好手，拿下台灣有史以來第一個冠軍。他坦言，比賽過程相當刺激，要在2小時內完成主辦單位設定的煉鋼條件：溫度、鋼液成份、爐渣成份；且原料成本最低者勝出。

李佳峻説，中國隊在第十分鐘就做出滿足大會要求的煉鋼配方，他卻一直做不出來。直到第40分鐘，突然靈光一閃，何不把賽前構思的兩種配方，組合在一起？果然一試就通，而且所需成本更低，李佳峻就在第40分鐘超越中國，暫時排名第一。

「可是我還是非常緊張，比賽還有一個多小時，各隊一直在調整配方，只要成本比我低，名次就會追上來。」李佳峻説，主辦單位為了提高戲劇性，最後15分鐘便不再於螢幕上顯示各隊成績。

「最後能拿到第一名，真的很幸運！」李佳峻説，巴西、中國都是煉鋼發達的國家，好手很多；至於致勝關鍵？他説，是要找出最便宜又最適當的原料來進行熔煉；「這並不容易，因為有些原料便宜歸便宜，卻會産生負面影響，例如爐渣成份不符合要求。」

得到世界冠軍，是長期準備的結果。李佳峻下了很大功夫研究不同材料對製程的影響，他舉例，「氧化鈣這個原料，在鐵水熔化前加、熔化中加、熔化後加，結果大不相同！因熔化過程會揮發，太早加是浪費，成本就省不下來。」

除了鋼鐵本業平常就有準備，為了這個比賽，他也花很多功夫研究比賽專用的模擬系統，「研究生的工作很多，要抽出時間並不容易。還好有老師的支持」

李佳峻目前攻讀博士班四年級，有別於一般材料系學生選擇光電、半導體、或更上游如石墨烯等先進技術，他卻早在碩士就投入被認為是黑手的「鋼鐵」領域。他說，開始研究鋼鐵之後，才發現其中的樂趣所在，最重要的是，「鋼鐵業是傳産，不像電子業，還要輪大夜班。」

拿到世界冠軍後，有什麼計畫？李佳峻説，「我只想趕快畢業，找到工作。」