大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-04-14 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月14日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：02、03、04、23、29、42，特別號：14。
49樂合彩：02、03、04、23、29、42。
今彩539：02、19、21、32、36。
39樂合彩：02、19、21、32、36。
3星彩：729。
4星彩：0433。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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