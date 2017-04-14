大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-04-14 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月14日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：02、03、04、23、29、42，特別號：14。

49樂合彩：02、03、04、23、29、42。

今彩539：02、19、21、32、36。

39樂合彩：02、19、21、32、36。

3星彩：729。

4星彩：0433。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。