弊案纏身 中信、兆豐、永豐三金控公司治理評鑑大退步
兆豐金、中信金及永豐金三家公司在過去一年出現弊案，導致公司治理評鑑排名大幅滑落。（本報資料照）
〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今天公布第三屆公司治理評鑑結果，過去一年發生重大弊端的兆豐金（2886）、中信金（2891）、永豐金（2890）排名大倒退，其中中信金從所有上市公司的前5%降至21-35%的區間，退步最多，此外排行最後20%區間的次集團，以國巨集團3家公司表現較差。
證交所表示，第三屆公司治理評鑑總計受評公司共有上市公司843家及上櫃公司653家，合計1,496家。跟前兩屆不同的是，此次所有上市櫃公司評鑑結果全部公布，區分共分為前5％、前6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％，及81％至100％等七個級距。
證交所指出，隨著更多公司主動各項公司治理措施，包括設置獨立董事、審計委員會及採用電子投票等，本屆中小型公司成績有顯著的進步，本屆排名前20％之名單與第二屆相較，上市公司新進榜家數共40家，前5％之區間則計有16家公司進榜，更替比率分別達24％與37％。
根據證交所公布，此次退出前5%的排行的公司共有14家，包括鴻海（2317）、國泰金（2882）、新光金（2888）、中信金、南亞（1303）、矽品（2325）、友達（2409）、緯創（3231）、和碩（4938）、福懋（1434）、神隆（1789）、中鋼（2002）、光寶科（2301）、台企銀（2834）。
而排名最後20%的共有169家上市公司，其中以營建類股18家最多，紡織類股也有17家，而今年飆漲的玉晶光（3406）也名列其中，次集團則以國巨（2327）、智寶（2375）、奇力新（2456）表現較差。
此外過去一年發生重大事件的三家金控公司，兆豐金的洗錢案、中信金的內湖購地弊案、永豐金的超貸案等，都讓三家公司的公司治理分數被大扣分，排名同步滑落，又以中信金排名滑落幅度最大，公司治理大退步。
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標題：弊案纏身 中信、兆豐、永豐三金控公司治理評鑑大退步
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