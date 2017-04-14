聯航拖人事件 會計師：風險認知不足 危機處理不好

2017-04-14 15:45

〔記者鄭琪芳／台北報導〕KPMG安侯建業今舉辦「審計委員會的挑戰」論壇，KPMG審計部營運長陳振乾表示，審計委員會風險分級可分成「已知」、「可知的未知」及「未可知」三級，最近的聯航事件屬於第三級，聯航事後未意識到新媒體社群傳遞負面資訊的風險，處理得很不好，引發最高層級的營運危機。

陳振乾引用美國國防部前部長倫斯斐的名言，將風險等級分成三級，包括「已知的可知」、「可知的未知」及「不可知的未知」。他說，聯航事件屬於第三級，因為聯航執行長穆尼奧茲在事件發生後，完全沒有意識到新媒體社群傳遞負面資訊的風險，而且沒有在第一時間檢討內部教育訓練，內部信件還讚許員工處理得當，因而引發最高層級的營運危機。

另外，去年爆發三星Note7手機自燃事件，導致三星不得不召回手機；陳振乾認為，三星第一時間就認定自己可能有不足，也就是部分手機可能有問題，風險層級屬於第二級，由於三星快速處理並賠償，雖然損失可以很大，但消費者爭議沒有像聯航事件那麼嚴重。

至於近日引發爭議的全聯總裁徐重仁的失言風波，徐重仁在認知自己失言後，第二天就公開致歉，危機處理相當明快，整起事件的風險層級屬於第一級。