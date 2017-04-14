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美股挫、匯率報告將公佈 台股大跌百點

2017-04-14  14:27

〔記者羅倩宜／台北報導〕受到美股前一日大跌、以及美國即將公佈匯率報告的影響，台股今收盤大跌103.75點，成交量864億，收在9732.93點。外資認為，台股即將邁入電子旺季，後續新台幣回貶幅度不大，仍要留意匯損對上市櫃公司影響。

台股今開低走低，主要受前一日美股道瓊、那斯達克、費半全數下挫影響；美國與北韓、敍利亞緊張情勢升高，導致金融市場出現波動，連帶衝擊台股。另一方面，美國財政部即將公佈匯率報告，台灣是少數三項條件符合兩項的國家，外資認為，台幣將更走向市場機制，未來匯率波動狀況加大，企業必須加強避險以免損及獲利。

今日電子權值股包括台積電（2330）、鴻海（2317）隨大盤走弱，兩者皆下挫逾1%；股王大立光（3008）因毛利率優於預期，今日收盤大漲390元，收在4800元，外資對大立光目標價最高已喊到6千元以上。

金融類股也呈現下跌整理。國泰金（2882）、富邦金（2881）盤中跌幅逾1％，同様受到匯損陰霾籠罩。

法人表示，台幣面臨萬點大關始終無法達陣，但因台股相對全球股市仍然便宜，外資不會出走太多，加上美國匯率操縱議題尚未平息，台幣回貶幅度不會太大，第二季台股表現仍值得觀察。

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  • 台股示意圖。（資料照，記者王孟倫攝）

    台股示意圖。（資料照，記者王孟倫攝）

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