總裁失言為何急道歉？ 全聯去年年輕客大增4成
2017-04-14 10:18
全聯近年努力開發「年輕人」客群，過去兩年都以40％的幅度成長，而且年輕客群的客單價還高於平均客單價。（資料照，記者游明金攝）
〔即時新聞／綜合報導〕全聯總裁徐重仁一句「年輕人愛花錢」的失言風波，引發年輕網友眾怒，逼得徐重仁趕緊道歉，據傳原因之一就是全聯這幾年努力深耕年輕人市場，光去年的年輕人會員數就大增了4成。
全聯這幾年努力轉型，不管是在電視廣告或是社群網路，都是努力擺脫過往傳統形象，透過展新的創意，拉攏了不少年輕人。不過總裁徐重仁「年輕人很會花錢」、「不要計較薪水比別人低」的言論，讓全聯陷入「年輕人」抵制的危機。風波延燒一天後，徐重仁昨天透過全聯臉書出面致歉。
根據《經濟日報》報導，全聯主要客群以45歲以上主婦為主，過去向來被認為是「媽媽超市」，根據全聯內部的會員數字統計，目前850萬名持有全聯福利卡會員中，45歲以上仍占5至6成。
雖然45歲以上客群規模龐大，不過相對比30歲以下族群，成長力道卻弱很多，也讓全聯這幾年努力開發年輕客群。以往30歲以下客群只占全聯會員比重不到1成，不過去年已提升到15％，而且過去兩年，全聯30歲以下客群都是以40％的幅度成長。
全聯努力開發年輕顧客，另一個原因也就是「年輕客群的客單價」，全聯的平均客單價約在4、500元左右，不過年輕客群的客單價卻是高於平均。這之中的差別在於，主婦群顧客較會精打細算，但年輕人除了會購買民生必需品，還會願意購買啤酒、進口食品等高單價商品，消費力不容小覷，這也是為何總裁一句「年輕人愛花錢」，對全聯會如此重傷的原因。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 化武事件後首現身 阿薩德怒斥「全都是假的！」
- 《晶妙絕倫》繆斯女神
- 《新加坡羽球超級賽》台灣內戰輕鬆打 戴資穎晉8強
- 《盛裝運動》1
- 基隆建築歷史感強 劇組紛來取景
- 救援保育海龜 漁民：目睹龜眼淚謝
- 白百何樂被小王摸臀 綠帽夫左擁右抱
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 原民會擬推族語專職教師 月薪35K
- 楊謹華露這二點 "他"崩潰了
- 法拉利違規硬轉 騎士挨撞臉骨折
- 今再戰大都會 殷仔拚開季2連勝
- 《小包有戲》4
- 植入「人工電子眼」成功 視障重見光明
- 杜汶澤狠嗆曾志偉 黃秋生暗指該反省
- 《晶湛技藝》繽紛嘉年華
- 李明哲遭拘 柯︰世大運中國團必出事
- 莫允雯鬼手穿趾 驚喊被強姦
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- 愛女賽跑淪植物人 槓學校4年 父遭判罰
- 中市河南路明起交管 禁3.3米高大車
- 噶瑪蘭大橋改建拓寬 公路總局允啟動
- 《趕5/1前完成護岸排樁打設》三爺溪仁德段整治中 汛期大考驗
- 《晶湛技藝》官窯時尚
- 復合無望！小班與嘉納正式申請離婚 財產均分
- 猴塞雷！考取9張烘焙乙級證照 這校學生再創紀錄
- 杭菊種苗老化 銅鑼農會培養新品種
- 大家談
- 美超車中國 奪回最大貿易國
- 魚池鄉垃圾場太偏僻 淪棄犬煉獄
- 《粉嫩錶情》4
- 降雨趨緩升溫5度！週末假期好天氣
- 中市分隔島種逾4千棵灌木 挨批趕業績
- 廢溶劑灌水增重 業者圖詐補助
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
- 偏鄉女孩「畫」新娘妝 美國比賽奪冠
- 徐重仁兒賣200元牛肉麵 網友酸：年輕人別吃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：總裁失言為何急道歉？ 全聯去年年輕客大增4成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分