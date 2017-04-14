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總裁失言為何急道歉？ 全聯去年年輕客大增4成

全聯近年努力開發「年輕人」客群，過去兩年都以40％的幅度成長，而且年輕客群的客單價還高於平均客單價。（資料照，記者游明金攝）

2017-04-14  10:18

〔即時新聞／綜合報導〕全聯總裁徐重仁一句「年輕人愛花錢」的失言風波，引發年輕網友眾怒，逼得徐重仁趕緊道歉，據傳原因之一就是全聯這幾年努力深耕年輕人市場，光去年的年輕人會員數就大增了4成。

全聯這幾年努力轉型，不管是在電視廣告或是社群網路，都是努力擺脫過往傳統形象，透過展新的創意，拉攏了不少年輕人。不過總裁徐重仁「年輕人很會花錢」、「不要計較薪水比別人低」的言論，讓全聯陷入「年輕人」抵制的危機。風波延燒一天後，徐重仁昨天透過全聯臉書出面致歉。

根據《經濟日報》報導，全聯主要客群以45歲以上主婦為主，過去向來被認為是「媽媽超市」，根據全聯內部的會員數字統計，目前850萬名持有全聯福利卡會員中，45歲以上仍占5至6成。

雖然45歲以上客群規模龐大，不過相對比30歲以下族群，成長力道卻弱很多，也讓全聯這幾年努力開發年輕客群。以往30歲以下客群只占全聯會員比重不到1成，不過去年已提升到15％，而且過去兩年，全聯30歲以下客群都是以40％的幅度成長。

全聯努力開發年輕顧客，另一個原因也就是「年輕客群的客單價」，全聯的平均客單價約在4、500元左右，不過年輕客群的客單價卻是高於平均。這之中的差別在於，主婦群顧客較會精打細算，但年輕人除了會購買民生必需品，還會願意購買啤酒、進口食品等高單價商品，消費力不容小覷，這也是為何總裁一句「年輕人愛花錢」，對全聯會如此重傷的原因。

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