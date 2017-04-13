台股量能回溫 前3月證交稅創近3年新高

受惠台股交易量及房市回溫，3月證交稅及土徵稅，較去年同期成長2.4％及27.5％，其中累積1～3月證交稅189億元，年增6％，創近3年來同期最佳表現。 （資料照，記者王孟倫攝）

2017-04-13 16:20

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部今公布3月全國稅收1467億元，較去年同月衰退1.9％；雖然整體衰退，不過受惠台股交易量及房市回溫，3月證交稅及土徵稅，較去年同期成長2.4％及27.5％，其中累積1～3月證交稅189億元，年增6％，創近3年來同期最佳表現。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，與去年同期相比，單3月稅收，以綜所稅減少109億元、營所稅減少19億元較多，但營業稅增加40億元，贈與稅增加19億元，土增稅增加18億元，證交稅也增加2億元。

累積前3月稅收3471億元，則較去年同期成長16億或0.5％。以土增稅增加54億元，營業稅增加49億元，贈與稅增加30億元較多；惟綜所稅減少52億元、遺產稅減少34億元，營所稅減少30億元，貨物稅也減少26億元。