新台幣強升 午盤暫收30.284元、勁揚2.72角

今日新台幣早盤勁揚2.72角，午盤暫收30.284元兌1美元。（中央社資料照）

2017-04-13 12:34

〔記者吳佳蓉／台北報導〕受美國總統川普一席「美元太過強勢將損及經濟」言論，國際美元大跌，韓幣走高，帶動今日新台幣早盤勁揚2.72角，午盤暫收30.284元兌1美元，匯價來到2週多來新高價位。

外匯交易員表示，美媒報導，川普12日表示，美元現在太強勢，部分是他的錯，因為民眾對他有信心，但最終將有害，對美國經濟造成損害，同時並表示不會將中國列為匯率操縱國，偏離原先競選承諾。

外匯交易員指出，此言一出，國際美元應聲而倒，韓元轉而走強，加上早盤外商銀大幅拋匯，帶動新台幣勁揚，開高走高，開盤即大漲1.46角，盤中一度漲破3角，站上30.2元區間，午盤暫以30.284元作收，大漲2.72角。