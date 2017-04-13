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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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台塑化停用石油焦 雲縣環保局肯定

2017-04-13  11:21

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑石化公司今公布用燃煤取代石油焦，雲林縣環保局表示歡迎，但認為此舉僅為過渡階段，將持續督促台塑能改換天然氣、再生能源做為燃料。

台塑石化公司指出，近年來社會對此一潔淨能源製程不甚了解，致石油焦遭外界誤解而引發諸多疑慮，為避免外界誤解，及符合雲林縣政府政策，決定用燃煤取代石油焦。

該公司6月15日前會正式向環保署提出申請，環保署通過後半年內即將完成更換，由於燃煤溫度比燒石油焦高，可能產生氮氧化物也相對比較高，公司將斥資10億增設相關防污措施，符合國家及雲林縣排放標準。

雲林縣環保局副局長張喬維表示，石油焦本身含硫量達8％，是屬較不乾淨燃料，縣府在2016年已減核80％使用量，從每年73萬噸減至18萬噸，維護空氣品質，台塑停止使用，縣府予以肯定，但仍會持續督促台塑用更乾淨的天然氣或再生能源做為燃料。

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  • 台塑企業決定六輕廠停用石油焦，雲縣府表示肯定，圖為台塑六輕廠。（資料照，記者林國賢攝）

    台塑企業決定六輕廠停用石油焦，雲縣府表示肯定，圖為台塑六輕廠。（資料照，記者林國賢攝）

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