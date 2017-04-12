打造陽光電城 賴清德：卸任前再一座曾文水庫發電量

2017-04-12 17:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市府以陽光電城計畫，參加第3屆APEC能源智慧社區最佳案例評選競賽，獲得「低碳示範城鎮」類最高榮譽「金質獎」肯定，也成為台灣第1個獲得此項殊榮的地方政府。台南市長賴清德今天在市政會議上，肯定經發局及相關單位的用心投入，並提出在未來2年內，再打造出一座曾文水力發電廠年發電量的目標。

賴清德表示，過去6年南市推動陽光電城計畫的成果，除了達成年發電量達3億度外，減碳量更高達16.7萬噸，相當於515座台南公園的年減碳量。原先計畫預期在107年達成一座曾文水力發電廠年發電量（220MW）作為推動目標，現今已提早在105年達成。

經發局長方進呈表示，南市陽光電城計畫已於去年底提早達成一座曾文水力發電廠年發電量的目標，而從去年底至明年底的2年期間，將再達成一座曾文水力發電廠年發電量的目標。今年預計先完成80餘MW的發電量，目前達成率已達4成，約30餘MW。