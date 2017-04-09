爭搶大同寶寶 被爆中資背後奪國安資訊系統
2017-04-09 10:43
大同公司經營權之爭，被爆疑有中資在後搶國安級資訊系統。（資料照，記者李靚慧攝）
〔即時新聞／綜合報導〕大同公司經營權之爭越演越烈，根據週刊最新報導，市場派被疑有中資背景，而搶奪的重點不止是大同本身的龐大資產，更有大同公司已簽約的總統府網站、國內役政、戶政系統、機場快速通關等資安系統，事關國家安全，才是爭奪的焦點。
《鏡週刊》報導，大同公司坐擁黃金地段土地，本身資產雄厚，成為各方覬覦對象，而更受到矚目的是，大同正在進行中的政府資訊系統，從總統府、戶政、役政、國籍、國民身份證、移民署通關查驗、勞保局、 衛生署、新北等8縣市的網路系統及資安監控等；甚至是外交部外館加密傳輸設備等，都是大同公司負責。
也就是，在老牌公司賣鍋的後面，是國安層級的資訊建置工程，而疑有中資在背後操控經營權之爭，受擔心也正是這一點。
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