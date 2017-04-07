10年來最低！ 美失業率降至4.5％

美國3月份失業率降至近10年來低點，僅4.5%。（法新社檔案照）

2017-04-07 23:48

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國勞工部公布的最新就業數據顯示，美國3月份失業率降至4.5%，創近10年來的最低水準，不過，美國3月份新增非農就業人數卻遠不如分析師預期，新增9.8萬人，遠不如1、2月份新增超過20萬人。

路透指出，美國零售業持續裁員，東北部受到暴風雪襲擊，3月份在營建、工廠、休閒和飯店業的人力聘僱都減緩。

先前接受MarketWatch調查的分析師平均預估，美國3月份新增非農業就業人數為18.5萬人。

美國勞工部把2月非農就業人數修正為增加21.9萬人，不如原估的增加23.5萬人；美國3月勞工平均時薪年增2.7%，小於2月的增幅2.8%。

美國3月份失業率下降至4.5%，較2月失業率4.7%進一步下滑，創近10年低點。