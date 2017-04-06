連5貶 新台幣爆量重貶並創近3週新低

2017-04-06 16:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現開高走低格局，午盤過後貶勢擴大，終場重貶1.79角，以30.56元兌1美元作收，匯價連5貶並創近3週新低，台北外匯經紀公司成交暴增至10.67億美元。

外匯交易員表示，新台幣連貶5個交易日，累計貶值3.9角，波段貶幅為1.28％，並以今日貶勢最大，且貶破30.5元關卡，包括台股下跌、韓元走弱等，都是造成匯價疲弱的原因之一。

新台幣今以30.320元開出，最高30.320元、最低30.570元，終場收30.560元。