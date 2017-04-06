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13年來首見 王道銀行5/5掛牌上市

13年來首見，王道銀行5月5日掛牌上市。（記者李靚慧攝）

2017-04-06  15:59

〔記者李靚慧／台北報導〕王道商業銀行（2897）將在5月5日掛牌上市，今（6）日舉行上市前業績發表會，根據規劃，王道銀將於4月14日至18日進行競拍，4月24日至26日公開申購，這也是國內證券市場，繼2004年合庫上市後，13年來再度出現的銀行上市案。

王道銀行的前身為台灣工業銀行，於今年1月改制並更名為王道商業銀行，成為台灣第一家以虛擬通路為主的原生數位銀行。為了增加股票流動性並於資本市場順利籌資，王道銀行申請股票上市，將辦理現金增資共新台幣2.25億元，發行新股2250萬股，其中，將保留250萬股供員工認購，其餘股數將全數於股票上市前公開承銷。

王道銀行董事長駱錦明指出，今年1月改制更名為王道商業銀行以後，已成為台灣首家以虛擬通路為主的原生數位銀行，個人金融服務將推出多項創新的數位金融產品，對於王道銀行的股價，完全交由市場決定。

王道銀行2016年稅前淨利為18.6億元，扣除因應轉型商銀的個金投資，稅前淨利新台幣23.5億元，年增17%，優於全體國銀平均；此外，王道銀行2016年淨收益為43.2億元，近5年來淨收益複合成長率達16.35%，其中利息淨收益所佔比例逐年增加，至2016年已接近淨收益總額的一半。

而在資產品質方面，王道銀行的逾放比逐年下降，至2016年已降為0.02%，遠低於國內銀行平均水準，而資本適足率穩定維持在13～15%之間，資本結構穩健。

王道銀行企業金融服務內容涵蓋企金、環貿金融、財務金融、投資業務、證券化及信託業務等；個人金融服務則全程線上信用貸款、一站式房貸App、24小時空中視訊客服，並將於4月中下旬推出低門檻的機器人理財，以大數據分析為消費者提供專業的投資決策，致力實現普惠金融的願景。

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