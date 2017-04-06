電子支付同時存發票 財資中心：未來 Samsung Pay做得到
2017-04-06 09:35
［記者吳佳蓉／台北報導］Apple Pay 上線，電子支付向前邁進一大步，財政部財政資訊中心表示，為協助達到消費全程數位化（不產生實體卡片、紙張）；日前已積極與電子支付業者接觸，推行信用卡載具。預告未來Samsung Pay上線後，將可於支付同時一併存取發票資訊；此外，歐付寶也確定將加入合作，目標後續將適用範圍擴及Apple Pay 。
財政資訊中心官員表示，電子支付簡單來說就是把信用卡支付功能，以虛擬代號方式結合到手機裡，優點之一正是消費過程可完全線上、數位化，但即使支付資訊可以數位存取，消費發票如果未使用手機條碼、悠遊卡等載具儲存，還是會拿到紙本發票。
官員指出，雖然坊間不少信用卡已結合悠遊卡支付功能，讓民眾可在超商等處消費時，直接把發票存在悠遊卡中不印出。但目前手機電子支付綁定的只有信用卡支付功能，不包括悠遊卡支付，發票還是無法存取，勢必得開通信用卡載具功能才能存發票。
官員表示，信用卡載具功能去年才修法獲准開放，目前包括聯邦、中國信託、台北富邦、台新、玉山、第一及合庫等17家發卡銀行的信用卡皆可使用，但消費範圍仍僅限大潤發、大買家及新光三越等全台36家分店；未來會積極擴點至各百貨、加油站及賣場。
同時，目前確定會與歐付寶、 Samsung Pay合作，在其未來上線或推出新版本後，直接導入信用卡載具功能，用手機支付同時，發票資訊也會一併存入，日後發票若中獎，發卡銀行還會主動通知消費者，省去對獎麻煩；現也正研擬讓中獎獎金可直接匯入信用卡作為下期回饋金。後續為擴大推行範圍，將會主動與Apple聯繫，希望Apple Pay也能導入信用卡載具功能。
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