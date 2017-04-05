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別嫌新台幣2000元面額大 星幣1萬元券才誇張

2017-04-05  17:29

〔記者盧冠誠／台北報導〕有民眾覺得新台幣2000元鈔券面額大太，但包括新加坡、瑞士、加拿大、歐盟、美國、日本等最大面額鈔券，換算台幣後都超過2000元，其中，星幣更有面額達1萬元鈔券，相當台幣21.72萬元。

中央銀行發行局長施遵驊今天表示，為方便民眾交易使用與攜帶，並減少1000元券印製數量，央行參酌國外鈔券發行實務，於2002年7月推出2000元面額鈔券。

施遵驊指出，經央行積極宣導，2000元券發行餘額及其占鈔券發行總額比率均逐年提高，3月占鈔券發行總額比例上揚至5.15％，顯示社會大眾對2000元券需求持續增加。

此外，施遵驊也說，與主要國家的最高面額鈔券占該國人均GDP（國內生產毛額）比重相較，新台幣2000元券價值適中，可提高民眾日常交易之便利性與效率。

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  • 中央銀行發行局長施遵驊。（記者盧冠誠攝）

    中央銀行發行局長施遵驊。（記者盧冠誠攝）

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