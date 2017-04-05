今天限定！宏達電HTC VIVE購新機 享100美元優惠

2017-04-05 11:08

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）HTC VIVE歡慶全球正式上市週年，在4月5日當天消費者將可免費下載Vive Studios的虛擬實境動作類遊戲駭客紀元（Arcade Saga）、及當天購買Vive新機可享美金100元的優惠。

宏達電指出，4月5日當天也同步推出首次於Viveport虛擬實境應用商店提供的內容訂閱服務，免費提供所有新用戶一個月的試用期。Vive使用者只要付出極低的月費，便可享受以全新的方式來探索內容急速增長的虛擬實境應用程式市場。

HTC Vive美國區總經理Daniel O’ Brien表示，這一年來Vive的粉絲們和開發者們為HTC帶來了許多驚喜，HTC也非常興奮看到虛擬實境在家庭和企業中產生如此巨大的影響。HTC希望透過給Vive粉絲們一些實質的回饋，以及讓更多人能瞭解接觸到Vive的方式，來慶祝Vive的第一個生日。

Viveport將在4月5日Vive歡慶上市滿一週年的這天，正式推出虛擬實境內容訂閱服務。透過這項服務，使用者將以全新的方式在Viveport中挑選體驗多元化的內容。使用者月付美金6.99元，即可從持續增加應用程式的Viveport指定內容庫中選擇5款內容盡情體驗，甚至可以每月更換內容。Viveport虛擬實境內容訂閱服務中所提供內容都可以另外選擇購買。透過此服務，使用者可先體驗完內容後再決定是否購買。

Viveport總經理Rikard Steiber表示，Vive的應用內容數量成長非常迅速，目前已經有超過1,600款的內容在不同平台中提供使用者下載；同時，每天也有超過30款的內容持續發佈。

另外，Vive Studios在Vive歡慶上市滿一週年，4月5日當天可以至Viveport免費下載價值美金19.99元，由HTC內部創新團隊2Bears Studios所開發的快節奏的虛擬實境應用遊戲駭客紀元（Arcade Saga）。