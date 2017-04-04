大樂透摃龜 今彩539頭獎開出2注
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月4日）開獎的第106000031期大樂透，頭獎摃龜；第106000080期今彩539頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，分別由桃園市龜山區龜山里萬壽路2段937號1樓來就富商行、新北市板橋區國慶路212號錢億來彩券行開出。
第106000031期大樂透中獎號碼為：「05、17、33、34、43、44，特別號：04」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共30注獲得，每注可得5萬5337元；肆獎共95注獲得，每注可得1萬1650元；伍獎共1581注獲得，每注可得1925元；陸獎共2614注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5741注獲得，每注可得400元；普獎共2萬9188注獲得，每注可得400元。
第106000031期49樂合彩中獎號碼為「05、17、33、34、43、44」，四合共4注中獎，每注可得獎金20萬；三合共145注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4327注中獎，每注可得1250元。
第106000080期今彩539中獎號碼為「25、26、27、29、36」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共191注獲得，每注可得2萬元；參獎共5715注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬1273注獲得，每注可獲得50元。
第106000080期39樂合彩中獎號碼為「25、26、27、29、36」，四合共5注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共338注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6509注中獎，每注可得1125元。
第106000080期3星彩中獎號碼為「367」，正彩共13注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000080期4星彩中獎號碼為「6568」，正彩共16注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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