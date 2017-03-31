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獨家》大同董事改選又現變數！候選人9席增為12席

2017-03-31  16:28

〔記者李靚慧／台北報導〕大同（2371）董事改選又出現變數！台北地院今日下午裁定，大同小股東自救會提名的2名董事候選人、1名獨立董事候選人，列入大同公司董事候選人公告，換言之，目前大同董事改選的候選人已增為12人。

前日（29）大同公司董事會審查被提名人資格，結果市場派提名的10人，均被大同依「公司法第192條之1第四項」相關資料缺件等因素，全數遭否決，成為董事改選候選人名單中，僅有公司派提名人的狀況。

不過，昨日屬於小股東自救會的「欣同投資顧問有限公司、陳麗卿、虞金榜、徐金藍」，隔日立即向法院申請緊急處置，今日已取得假處分裁定書，台北地方法院裁准，將其提名的董事候選人，列入大同公司董事候選人公告。

因此，此次大同董事改選的候選人數，又從原本只剩公司派9席，增加為12席。

欣同投顧的董事提名人名單為，董事：楊永明、林宏信、獨立董事林鵬良。

據了解，欣同投顧與另一個同樣也提出董事候選人的新大同，因股東成員不同，因此在被大同公司派踢出董事候選人名單後，則是各自委託律師採取行動。

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  • 台北地院裁准新同投顧3董事候選人列入大同董事候選人名單。（記者李靚慧攝）

    台北地院裁准新同投顧3董事候選人列入大同董事候選人名單。（記者李靚慧攝）

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