三大法人買超22億 外資買超21億
2017-03-30 15:06
台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣22.09億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣22.09億元。
外資今天買超21.96億元，投信買超1.95億元，自營商賣超1.82億元。三大法人合計買超22.09億元。
台股今天跌8.1點，收在9848.15點，成交值新台幣890.75億元。
|106年03月30日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|686,109,450
|1,046,153,658
|-360,044,208
|自營商（避險）
|3,155,591,134
|2,978,363,880
|177,227,254
|投信
|1,180,625,270
|984,762,998
|195,862,272
|外資及陸資
|25,101,596,437
|22,905,234,755
|2,196,361,682
|合計
|30,123,922,291
|27,914,515,291
|2,209,407,000
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