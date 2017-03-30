獨家》租約排除有解 「帝寶」法拍屋三拍可望標脫

2017-03-30 14:41

〔記者徐義平／台北報導〕原定本月15日執行三拍的「帝寶」E棟13樓法拍戶，因二月底，債權銀行申請租賃合約排除而緊急公告停拍，不過今日台北地院則又再度公告將在4月12日執行法拍，而且公告內容中提到已接受債權銀行申請租約排除的理由，並給予租客提出異議時間，倘若時間一過，租客沒有提出異議或是提出的理由不被採納，預期租約便可順利排除，此舉也將讓該戶在三拍標脫的機率大增。

根據台北地院公告，預計4月12日執行第三次拍賣的「帝寶」法拍戶，為E棟13樓，坪數約131.32坪（包括1個車位，約19坪），底價2億1184萬元，若車位每個行情400萬元，拆算每坪底價約188.54萬元，已經跌破2010年的法拍價格，業者推估該法拍底價應該已經創金融海嘯以來該豪宅新低。

根據台北地院最新公告，該法拍戶2015年12月28日出租給李姓租客，因此，債權銀行向法院申請租賃契約是在抵押權設定之後才有，而且影響抵押權的實行而予除去，不過，目前尚未確定債務人或利害關係人有無異議，不過，即便有異議而遭駁回確定，該案便會直接點交，反之則不點交。

寬頻房訊進一步解釋，通常租約都是在抵押權之後才會成立，而且債權銀行歷經一、二拍流標後，認為該租約是影響該法拍屋標脫的主要原因，因此，以租約在抵押權設定後才出現，並造成流標結果，向法院提出排除租約申請，目前法院已經接受這項理由，不過，仍會給債務人或是租客一段提出異議的時間，倘若提出的異議，法院不認同，該法拍戶便可點交。