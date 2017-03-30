新台幣強升 下週油價可望不調

依浮動油價公式推算，下週國內汽柴油油價預估每公升調幅將落在正負1角區間。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-30 11:03

〔記者林筑涵／台北報導〕本週國際油價與上週相比較為回穩，因此新台幣匯率漲跌將影響下週國內油價，依浮動油價公式推算，下週國內汽柴油油價預估每公升調幅將落在正負1角區間。

由於本週美國原油庫存仍呈現續增，但利比亞政治情勢影響供油數量，加上新台幣升值表現，導致下週油價在漲跌間波動。截至今日，中油「指標原油」價格參考值，每桶49.8美元，較上週49.7美元小漲，依浮動油價公式估算，下週國內油價則不會有所變動；不過，考慮未來幾日變數，油價調幅區間將落在正負0.1元間。

若下週汽柴油油價漲跌0.1元計算，中油92無鉛汽油每公升23.5至23.7元，95無鉛汽油25.0至25.2元，98無鉛汽油每公升27.0至27.2元，超級柴油則在21.1至21.3元之間。不過，國內實際油價變化，仍以中油在週日中午12點公告為準。