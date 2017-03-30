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昱泉手遊《暗闖地城-仲裁英雄》改版 挹注第2季營收

2017-03-30  10:56

〔記者張慧雯／台北報導〕昱泉國際自製發行的ARPG手遊《暗闖地城-仲裁英雄》，自上市以來不斷推陳出新，以持續帶給玩家最新的遊戲內容，28日更新至6.0「英雄之戰」版本，此版本增加3位全新英雄、全新的「英雄羈絆」系統，以及全新英雄戰役模式，期待能挹注第2季營收與獲利。

昱泉表示，此次《暗闖地城-仲裁英雄》推出的3位新英雄，分別是法老王守護者「索貝克」、戰鬥女僕「夏洛特」以及電光少女「凱莉」。改版更新後優惠活動同步開跑，不論新舊玩家，只要登入遊戲，就能連領7天加碼好禮，包含大量聖騎士靈魂石、鑽石和金幣。

昱泉指出，《仲裁英雄HoD》自去年推出後，上架一週就立即獲得App Store精選項目「地牢探險類別」的主題推薦，挹注去年營收獲利，今年將繼續改版，期待能延長手機遊戲的生命週期，繳出更亮麗的成績。

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  • 昱泉自製的手遊《暗闖地城-仲裁英雄》改版，挹注第2季營收。（記者張慧雯翻攝）

    昱泉自製的手遊《暗闖地城-仲裁英雄》改版，挹注第2季營收。（記者張慧雯翻攝）

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