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好消息！ 2月製造業燈號轉「綠燈」 3年來首顆 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
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好消息！ 2月製造業燈號轉「綠燈」 3年來首顆

2017-03-30  10:35

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟研究院今天上午發布2月份「我國製造業景氣燈號」，燈號由代表景氣低迷的「黃藍燈」轉為景氣持平的「綠燈」，結束連4個月黃藍燈的紀錄；主要原因在於全球經濟景氣逐漸復甦，帶動我國進出口、外銷訂單與生產指數等數據表現，加上比較基期較低，拉抬需求面動能。

台經院表示，2月整體製造業這顆綠燈，是2014年2月以來、即3年來首顆綠燈。

從製造業細部產業分析，台經院指出，受惠於原物料與能源價格較去年同期為高，帶動礦產品類、基本金屬類與化學或相關工業產品類報價上漲，使得與原物料相關產業的表現相對較為亮眼，如石油及煤製品業、化學材料、金屬基本產業。

至於半導體產業，受到中國智慧型手機需求不如預期影響，半導體供應鏈處於庫存調整階段，加上匯率變動因素，致使以新台幣計價的出口物價指數年跌幅擴大，影響本產業售價面表現。

整體來看，電子零組件、電腦、電子產品及光學製品業等，景氣仍維持低迷的黃藍燈。

不過，台經院也直言，雖然2月製造業景氣燈號轉為持平的綠燈，但從分數觀察，僅僅跨過綠燈門檻值的下限，因此，等到實際生產值與銷售值公布，仍有可能再修正燈號。

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  • 2月製造業燈號從「黃藍燈」轉為「綠燈」，為3年來首顆 。圖右為台經院景氣預測中心主任孫明德。（記者王孟倫攝）

    2月製造業燈號從「黃藍燈」轉為「綠燈」，為3年來首顆 。圖右為台經院景氣預測中心主任孫明德。（記者王孟倫攝）

  • 近年來，製造業景氣燈號之走勢圖比較。（圖為台經院提供，記者王孟倫翻攝）

    近年來，製造業景氣燈號之走勢圖比較。（圖為台經院提供，記者王孟倫翻攝）

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