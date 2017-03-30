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華冠2016年虧損擴大 每股虧損3.72元

2017-03-30  10:13

〔記者王憶紅／台北報導〕華冠（8101）去年虧損15.51億元，以資本額41.62億元計算，每股虧損3.72元，持續虧損。

華冠董事會通過不配發股利，同時，總經理周世惠屆齡退休，由董事長特助周照程接任。

華冠目前手機代工客戶以索尼、LG以及華碩為主，但隨個客戶委外量減少，華冠去年在未達經濟規模下，虧損擴大。

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  • 圖為華冠今日股市開盤後走勢。（記者王憶紅翻攝自雅虎股市）

    圖為華冠今日股市開盤後走勢。（記者王憶紅翻攝自雅虎股市）

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