英特磊去年EPS2.88元 今年積極布局面射型雷射VCSEL市場

2017-03-30 09:47

〔記者張慧雯／台北報導〕IET-KY （英特磊，4971），公布2016年合併營收為8.85億元，營收年增率3.3％，稅後淨利1.03億元，淨利率11.7％，每股稅後盈餘（EPS）2.88元；開盤上漲0.7元，目前來到85元。

IET表示，為因應公司擴廠以增大營運規模，去年投入人力、機器零組件的訓練與準備，管理、銷售及研發等，因此整體營業費用總額較前一年度增加，但此舉可望為公司帶來經濟規模效益，大幅提高獲利能力。

展望2017年，總經理高永中表示，延續去年3、4季趨勢，今年營收成長動能仍在磷化銦相關產品，特別是光通訊的PIN/APD用於10G PON 及Data Center市場；砷化鎵產品中，汽車防撞雷達用於ADAS市場持續成長，新產品中面射型雷射VCSEL用於3D感測，以及25G Data Center將會是本年產品推廣重點，目前已有多家客戶與公司進行產品開發及認證；銻化鎵產品將有機會較2016年成長。

法人則認為，英特磊以MBE 技術成長的PIN/APD用於10G PON 及Data Center，在效能上優於MOCVD成長之磊晶片，將對本年營收帶來積極貢獻，加上汽車防撞雷達用於ADAS市場持續成長中，今年營收成長不是問題。

此外，面射型雷射VCSEL用於3D感測以及25G Data Center，未來市場需求量將快速成長，而IET具有成熟技術，將仍以代工商業模式，衝刺主要供應商，發揮代工廠模式優點，因應市場趨勢，英特磊今年將積極布局面射型雷射VCSEL市場，未來成長可期。