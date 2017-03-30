英特磊去年EPS2.88元 今年積極布局面射型雷射VCSEL市場
2017-03-30 09:47
〔記者張慧雯／台北報導〕IET-KY （英特磊，4971），公布2016年合併營收為8.85億元，營收年增率3.3％，稅後淨利1.03億元，淨利率11.7％，每股稅後盈餘（EPS）2.88元；開盤上漲0.7元，目前來到85元。
IET表示，為因應公司擴廠以增大營運規模，去年投入人力、機器零組件的訓練與準備，管理、銷售及研發等，因此整體營業費用總額較前一年度增加，但此舉可望為公司帶來經濟規模效益，大幅提高獲利能力。
展望2017年，總經理高永中表示，延續去年3、4季趨勢，今年營收成長動能仍在磷化銦相關產品，特別是光通訊的PIN/APD用於10G PON 及Data Center市場；砷化鎵產品中，汽車防撞雷達用於ADAS市場持續成長，新產品中面射型雷射VCSEL用於3D感測，以及25G Data Center將會是本年產品推廣重點，目前已有多家客戶與公司進行產品開發及認證；銻化鎵產品將有機會較2016年成長。
法人則認為，英特磊以MBE 技術成長的PIN/APD用於10G PON 及Data Center，在效能上優於MOCVD成長之磊晶片，將對本年營收帶來積極貢獻，加上汽車防撞雷達用於ADAS市場持續成長中，今年營收成長不是問題。
此外，面射型雷射VCSEL用於3D感測以及25G Data Center，未來市場需求量將快速成長，而IET具有成熟技術，將仍以代工商業模式，衝刺主要供應商，發揮代工廠模式優點，因應市場趨勢，英特磊今年將積極布局面射型雷射VCSEL市場，未來成長可期。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 母企業是藥廠 糖友車隊再戰環台賽
- 大車事故救助演練 重要器具「借來的」
- 日本民間精子銀行增加 可直接性交取精
- 57歲男星背著癌妻偷吃 小三只比女兒大6歲
- 「一斗米」老闆捲款上億 害老婦淪拾荒為生
- 驚！50歲昔日艷星葉子楣 現在變成這樣
- 竹縣首位女文化局長 張宜真接掌
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 不知錯過幾個億？五月天第一任鼓手現在是....
- MLB》他的打擊姿勢超狂 讓網友都讚嘆（影音）
- 邁阿密網賽》大威狀態出色 8強擊倒世界球后柯珀
- NBA》勇士連三季60勝 教頭最快200勝
- 「異域故事館」選址 挨批漠視民意
- 李安最愛五月天倔強 團員只想當凡人
- 流浪狗「職訓」 毛小孩「就業」好多元
- MLB》「50男」朴炳鎬狀況火燙 熱身賽敲了6轟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China confirms activist's detention
- 西班牙擴大投資 阻加泰隆尼亞獨立
- 歐議會：脫歐協議敲定前 不談與英關係
- 面向來車 走路靠左較安全
- MLB》伸卡救援王涉嫌打妻子 遭禁賽15場
- 北港巷弄燈區花燈 將移文創空間展出
- 新普減資40%＋配息6元 今年每股發10元現金
- 小野鎮暴電影教學 街頭開講
- 中度視障女 返鄉樂當社工獲獎
- 自由廣場》〈青年論政〉與學生會長談總統接見問題
- 巴克禮公園 賞螢季開始囉
- 史上最大古柯鹼案起訴4人 主嫌求處無期徒刑
- 英國啟動脫歐 蘇格蘭大臣：躍入黑暗
- 搶旅館經營權 「艋舺」新舊老闆大亂鬥
- 監院聲請釋憲惹議 國民黨酸：政院成黨產會附隨組織
- 女星慘遭不斷性侵 生母不挺還譙「妳勾引他」
- 毒品丟丟丟！警追車開5槍沿路撿15包毒
- 軍人金改 國防部常次：建議本會期不處理
- 自由廣場》〈北社評論〉監委淪「護黨產」免費代理人
- 彰化4萬盞選舉路燈 台電減至7千
- 運將站崗求愛 遭對方父親刺死
- 馬英九告名嘴 二審又敗訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：英特磊去年EPS2.88元 今年積極布局面射型雷射VCSEL市場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分