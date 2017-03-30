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發票對了沒？1～2月開出17張千萬中獎發票

財政部表示，初步統計共開出17張千萬特別獎發票，以及10張200萬特獎發票。（記者吳佳蓉攝）

2017-03-30  09:16

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部表示，今年1～2月期統一發票已於3月25日開獎，詳細中獎清冊將於今日傍晚公布，初步統計共開出17張千萬特別獎發票，以及10張200萬特獎發票；提醒幸運中獎民眾，從4月6日起即可領獎，期限至7月5日止。

雖然完整中獎明細，傍晚才知道，但根據各超商自行公布的統計資料，17張千萬中獎發票中，統一超商就開出4張，消費金額最小僅8元，於彰化縣秀水鄉秀工門市開出。此外，全家也開出2張千萬中獎發票，金額最小為83元，於新北永和正新店開出，購買品項為2杯大杯熱拿鐵。

今年1～2月統一發票千萬特別獎獎號為「82885130」，200萬元特獎獎號為「59729884」；3組頭獎中獎號碼分別是「04598625」、「13193259」及「87827366」。增開1組6獎（200元）獎號則為「125」。

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