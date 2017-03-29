現金減資40％+現金股利6元 新普決定「送10元」
2017-03-29 15:01
〔記者卓怡君／台北報導〕上市櫃公司掀起減資風潮，NB電池龍頭新普（6121）決定「送十元」！新普今日董事會通過現金減資案，減幅高達40%，去年新普每股獲利9.09元，擬配發現金股利6元，若股東會順利通過，今年股東每股合計可拿到新台幣10元。
新普本次現金減資金額為12.33億元，現金減資比率為40%，減資後資本額約18.49億元。
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