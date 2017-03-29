ezPay宣布：為用戶支援使用 Apple Pay

2017-03-29 11:32

〔記者張慧雯／台北報導〕藍新科技集團旗下的ezPay（台灣支付）今（29）日也宣布為顧客支援使用 Apple Pay，該服務以簡單、安全且保障隱私的方式付款，改寫行動支付的面貌，既快速又便利。

台灣支付是台灣電子支付（e-payment）的領導品牌，提供會員多元付款工具與連結銀行帳戶服務；也提供商戶多種收款方式，如電子發票、超商店取等服務。

ezPay台灣支付總經理宋志強表示，為台灣更多用戶提供安全、快速、便利的支付體驗，透過支援用戶使用Apple Pay，提供用戶更創新、安全的技術，提升用戶良好使用體驗，使移動支付達到了更高的水平，這也正式宣告臺灣支付市場正式邁向一個嶄新的階段，這是非常令人興奮的。