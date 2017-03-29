晶圓代工廠 世界先進擬買設備擴產

2017-03-29 10:41

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）因應未來中長期成長需求，董事會決議授權董事長方略評估購買設備擴產。

世界先進已兩度買廠，2007年買華邦電竹科力行8吋晶圓廠、2014年買南亞科轉投資勝普科技的8吋晶圓廠，這次又評估擬購買設備擴產，顯示驅動IC，電源管理IC與指紋辨識IC的訂單需求產能仍將有不足之虞。

世界先進董事會昨決議，同意授權董事長對可能晶圓廠的機器設備進行評估、標購、議價、決定是否購置、現址營運及簽署相關文件及合約，以因應中長期成長及滿足客戶需求。