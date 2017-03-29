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Apple Pay來了 台新銀卡友享有這些優惠

2017-03-29  10:37

〔記者王孟倫／台北報導〕Apple Pay今日（3/29）在台全面啟動，首波配合發卡銀行共有7家；台新銀表示，即日起以台新信用卡使用Apple Pay付款，筆筆30%回饋，每人上限NT200元；另外，只要以台新銀VISA信用卡消費成功，可獲得全家Let's Café咖啡兌換券。

台新金控個金事業群執行長尚瑞強表示，iPhone手機改變了人們的生活方式，透過 Apple Pay使用信用卡，提供「簡單」、「安全」且「保障隱私」的方式付款，這改寫行動支付的面貌，既快速又便利。

尚瑞強指出，Apple Pay在使用上，只要以手指輕觸Touch ID即可輕鬆完成，再也無須以手動方式填寫冗長的帳號表單，或重複輸入運送與帳單資訊。

尚瑞強表示，實際的卡號不會儲存在裝置或Apple的伺服器上，而是會指派一組獨特的「裝置帳號號碼」，經過加密並以安全方式儲存在你裝置上的Secure Element中。每筆交易均以獨特的一次性動態安全碼加以授權。

此外，Apple Pay上市後首波配合7家發卡銀行信用卡均可綁定消費，使用Apple Pay消費與一般信用卡刷卡消費，優惠上是否不同？

國銀業者表示，此波Apple Pay上市熱潮，各通路與銀行都祭出好康，卡友不僅可享原有刷卡優惠，還能獲得Apple Pay上市各家銀行的綁定加碼回饋。

以台新銀為例，適逢4月連假及5月消費熱潮，台新卡天天全聯消費單筆滿500元回饋2%；大潤發單筆滿2000元贈100元，最高回饋1000元；全家便利商店每週六單筆滿100回饋10%，再享母親節蛋糕8折；燦坤4月會員特典，消費最高享9.5%回饋。上述優惠如使用Apple Pay結帳，筆筆再享30%的雙重回饋。

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  • 台新金個金事業群執行長尚瑞強表示，Apple Pay使用信用卡付款，提供簡單、安全且保障隱私的方式。（資料照，記者王孟倫攝）

    台新金個金事業群執行長尚瑞強表示，Apple Pay使用信用卡付款，提供簡單、安全且保障隱私的方式。（資料照，記者王孟倫攝）

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