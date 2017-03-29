無「摺」世代 元大證Fintech搶先推
2017-03-29 07:46
〔記者張慧雯／台北報導〕Fintech時代來臨，元大證券率先推出無「摺」世代，今（29日）於「元大萬事通APP」正式推出申辦「集保e存摺」服務，在手機上就能查詢證券交易紀錄與證券帳戶餘額，也可以輕鬆處理資料篩選及排序，即時了解上市櫃公司股東會或配股配息相關訊息，並提供一機多摺功能，再也不需要費神保管及存放紙本存摺。
據證交所資料指出，今年2月電子式下單成交筆數占比已達51.9％，顯示電子交易深受現代投資人青睞。
而「元大萬事通APP」著眼完善的線上Fintech服務，除一般交易外，今年初透過策略聯盟提供「線上雜誌」服務，多元的貼心功能引爆下載熱潮。根據內部最新統計，已超過20萬用戶下載使用「元大萬事通APP」，而今再加入「集保e存摺」申辦服務，即時掌握帳戶資料，大幅提升投資交易便利性。
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